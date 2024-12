Alckmin diz que, aprovando as medidas fiscais, deve haver uma acomodação do dólar

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 3, que há componentes internos e externos na alta do dólar e que a cotação da moeda norte-americana poderá cair no futuro. Ele deu as declarações em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva está sob pressão por causa da escalada do dólar depois do anúncio das medias de ajuste fiscal do executivo decepcionarem o mercado financeiro. Nos últimos dias, a moeda norte-americana passou de R$ 6.