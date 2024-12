Petróleo WTI fecha em alta e Brent fica estável com dólar e tensão geopolítica antes de Opep+

Os contratos futuros do petróleo fecharam próximos da estabilidade, com o WTI em leve alta, à medida em que o mercado se equilibra entre vetores como a alta do dólar, que habitualmente tem correlação negativa com as commodities, e as tensões no Oriente Médio antes da aguardada reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) em 5 de dezembro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 0,15% (US$ 0,10), a US$ 68,10 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,01% (US$ 0,01), a US$ 71,83 o barril.