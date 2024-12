IPC-S cai 0,13% no fim de novembro, após altas de 0,30% em outubro e de 0,04% na 3ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou 0,13% no encerramento de novembro, após alta de 0,04% na terceira quadrissemana e de 0,30% em outubro. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 2, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 3,98% em 12 meses.

Em novembro, a queda do IPC-S foi mais intensa do que a do piso, de queda de 0,09%, das expectativas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast. A mediana indicava alta de 0,01% e o teto era de 0,02%.