Galípolo se compromete a dar sequência à prática da boa governança à frente do BC

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu nesta segunda-feira, 2, o "Selo de Excelência em Governança" representando o BC na 5ª Edição do Prêmio Rede Governança (RGB). Na ocasião, ele reforçou o compromisso em continuar buscando excelência na governança.

Galípolo agradeceu também a "generosidade dos meus colegas, que são os verdadeiros responsáveis por essa excelência do ponto de vista de governança e também do atual presidente Roberto Campos Neto, que generosamente me permitiu estar aqui hoje".