Galípolo diz que Campos Neto está sendo 'super generoso' no processo de transição no BC

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, elogiou nesta segunda-feira, 2, o atual comandante da instituição, Roberto Campos Neto, que tem colaborado com a transmissão do cargo. Durante palestra no evento Fórum Político da XP Investimentos, em São Paulo, ele comentou que Campos Neto o apresentou como seu sucessor em reunião do Banco de Compensações Internacionais (BIS). "Estive agora no BIS e o Roberto está sendo super gentil e generoso nesse processo de transição. Dentro desses processos, uma coisa que ele fez foi me levar ao BIS", contou Galípolo.

Galípolo relatou que recebeu desses executivos uma pergunta sempre muito parecida. "Só para eu entender, então você está com uma taxa de 11%, está no pleno emprego? Eu falei, é", reproduziu, explicando que houve curiosidade sobre esse cenário e o fato de ter uma taxa de juros elevada. O diretor comentou que há, nesses encontros, algo muito "curioso" sobre ter que explicar sobre o Brasil. Orgulho

Gabriel Galípolo disse estar orgulhoso de participar da primeira transição de comando da autarquia após a aprovação da sua autonomia. "Fui recebido muito bem dentro do BC por todos os diretores, por toda a equipe técnica, e eu fico muito contente que a gente esteja conseguindo demonstrar essa estabilidade e fortaleza institucional do BC", disse. "Acho que isso é um pilar importante para sustentar a economia brasileira, que a gente consiga preservar isso." Indicados ao BC O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central agradeceu nesta segunda-feira aos três novos indicados à diretoria da autarquia por aceitarem os convites. Ele aproveitou a participação no evento da XP Investimentos, em São Paulo, para agradecer também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelo processo.