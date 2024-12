Galípolo: BC quer entender como bets impactam consumo das famílias e endividamento

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 2, que as apostas eletrônicas, as "bets", são de interesse da instituição pelos seus impactos no consumo e endividamento das famílias. A regulação desse setor é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, mas seria interessante criar canais institucionais para a troca de informações sobre o tema, afirmou.

Em um evento da XP Investimentos, em São Paulo, Galípolo destacou que as bets e outros novos elementos do mercado, como os criptoativos, estão em áreas "fronteiriças" de regulação.