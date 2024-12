Fortaleza tem o litro da gasolina mais barato do Ceará; veja preços

Na Capital a gasolina comum custou em média R$ 5,92 / Crédito: Samuel Setubal

O preço médio de revenda do litro da gasolina comum em Fortaleza foi o mais barato do Ceará na última semana de novembro. Na ocasião, o combustível estava custando em média R$ 5,92. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e se referem a semana iniciada no domingo, 24, e finalizada no sábado, 30.

Em relação à semana imediatamente anterior (dia 17 ao dia 23) o valor do produto diminuiu 1%, antes ele estava sendo vendido por cerca de R$ 5,98.

Já, seu valor mínimo de revenda neste período foi de R$ 5,59, em Fortaleza, e o máximo de R$ 6,99, em Quixadá. Ao todo foram analisados 110 postos de combustíveis. Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará: Itapipoca: R$ 6,78



Sobral: R$ 6,64



Iguatu: R$ 6,39



Icó: R$ 6,39



Limoeiro do Norte: R$ 6,24



Quixadá: R$ 6,03



Juazeiro do Norte: R$ 6



Caucaia: R$ 5,98



Fortaleza: R$ 5,92 No Nordeste, a gasolina do Estado foi a quarta mais barata entre os 9 estados analisados, sendo mais cara, somente, que a da Paraíba (R$ 5,9), do Piauí (R$ 5,87) e do Maranhão (R$ 5,8). Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste: Bahia: R$ 6,35



Sergipe: R$ 6,23



Alagoas: R$ 6,16



Pernambuco: R$ 6,07



Rio Grande do Norte: R$ 6,04



Ceará: R$ 6,01



Paraíba: R$ 5,9



Piauí: R$ 5,87



Maranhão: R$ 5,8

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detém preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro está em R$ 6,08.

Enquanto, no Brasil o valor médio está em R$ 6,1. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,389. Nesse sentido, o preço mais baixo cobrado pelo combustível foi R$ 4,94, e o mais caro foi R$ 7,99. Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões: Norte: R$ 6,58



Sul: R$ 6,17



Nordeste: R$ 6,08



Sudeste: R$ 6,02



Centro-Oeste: R$ 5,98

No que concerne à gasolina aditivada, no período, o valor médio do litro no Ceará, de R$ 6,19, ficou abaixo do registrado no Nordeste, de R$6,24, e no Brasil, a R$ 6,3. Já o preço médio do litro em Fortaleza foi de R$ 6,09, com mínimo de R$ 5,79 e máximo de R$ 6,49.