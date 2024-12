Fed: Trajetória dos juros não está predeterminada, será dependente de dados e risco, diz Bostic

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta segunda-feira, 2, que a trajetória dos juros americanos não está "predeterminada" e reforçou que as decisões monetárias dependerão de dados, projeções e riscos para a economia americana. O dirigente apontou que ainda existem riscos para as metas do BC americano de estabilidade de preços e de emprego máximo.

O cenário base de Bostic é de que o progresso da inflação não estagnou e continua reduzindo para a meta de 2%, apesar de recentes irregularidades nas leituras do índice de preços do consumidor (CPI, em inglês) dos EUA. O dirigente também vê a economia como "sólida" e o mercado de trabalho em desaceleração gradual, com o objetivo de "emprego máximo" estável.