Cronograma de trabalho com a Rosatom, empresa nuclear da Rússia, foi criado hoje, informa MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 2, que foi construído um cronograma de trabalho com a Rosatom, empresa nuclear da Rússia, após reunião nesta tarde entre o ministro Alexandre Silveira e representantes da companhia, em Brasília.

O MME mencionou, em nota, que foram iniciadas as conversas "para o desenvolvimento de parcerias aproveitando a expertise russa no tema". A pasta comandada por Alexandre Silveira também citou a busca por investimentos em estudos para o "conhecimento do potencial mineral brasileiro".

O Brasil possui a 7ª maior reserva de urânio no mundo, apesar de conhecer apenas 26% do seu subsolo, segundo informações do MME.

"Contamos com a experiência da Rosatom para uma cooperação positiva e equilibrada entre as empresas brasileiras e russas. Que nosso objetivo conjunto gere crescimento tecnológico robusto e seguro", disse o ministro Silveira, em nota.

A diretoria da empresa russa ponderou que há potencial de 1,1 GW de geração nuclear no Brasil até 2035, sendo 0,6 GW na modalidade onshore, com 12 reatores, e 0,5 GW offshore, com 10 reatores.