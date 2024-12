Confiança empresarial cai 0,5 ponto em novembro ante outubro, mostra FGV

O resultado reflete a piora nas expectativas, apesar de uma melhora na avaliação sobre o momento presente. Segundo a FGV, as sondagens empresariais "retratam uma economia com nível de atividade ainda forte, mas acompanhada por uma piora das expectativas para os próximos meses, influenciada pela tendência de alta dos juros internos e aumento da incerteza fiscal".

"Vale destacar que os dados desta edição foram coletados antes do anúncio do pacote fiscal do governo, em 27/11/2024. Um ponto de preocupação para o primeiro semestre de 2025 é a terceira queda consecutiva no indicador de otimismo das empresas em relação aos negócios nos próximos seis meses. Apesar disso, outro termômetro de confiança no futuro, o indicador de ímpeto de contratações, permanece resiliente", avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.