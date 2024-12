Bolsas da Europa: Paris cai 1% após extrema-direita ameaçar premiê por impasse no orçamento

Por André Marinho São Paulo, 02/12/2024 - O sinal negativo predomina entre as bolsas da Europa nesta manhã, com pressão mais firme em Paris, após a extrema-direita sinalizar intenção de derrubar o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, por divergências sobre o orçamento do ano que vem.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 cedia 0,06%, a 509,92 pontos.

O presidente do partido Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella, afirmou hoje que a legenda pretende deflagrar uma votação de confiança contra o governo de Barnier, "salvo um milagre". O grupo já havia dado esta segunda-feira como prazo para que o premiê atenda as suas exigências no orçamento do ano que vem, que incluem o aumento real das aposentadorias. À Bloomberg, no entanto, o ministro das Finanças francês, Antoine Armand, disse que os governistas não serão "chantageados", nem "aceitam ultimatos", e reforçou o compromisso com a redução do déficit fiscal. O Jefferies ainda espera resolução da crise política no país europeu, mas acredita que o desfecho dependerá de medidas que tendem a piorar o endividamento. "Nossa visão estrutural permanece negativa para a França", ressalta.