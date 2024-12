Sob nova CEO, Ânima diz mirar mercado de R$ 100 bi, com ensino ampliado

Há dez anos, um grupo de analistas de bancos trocou a Faria Lima por bibliotecas em campi da Ânima Educação. Na última quarta, driblaram o trânsito para chegar à uma antiga fábrica da Alpargatas na Mooca, em São Paulo, erguida em 1908, hoje um dos prédios de uma de suas 25 marcas, a Universidade Anhembi Morumbi (UAM). Era a primeira apresentação comandada por alguém de fora do grupo de controle. Paula Harraca assumiu a companhia em julho, com o desafio não só de fazê-la crescer em diferentes frentes como tentar chamar a atenção de um mercado arredio para o grupo.

Entre outros indicadores, estavam na apresentação 11 trimestres de ganhos de margem, após o baque da pandemia. Também crescimento da geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 50,5% em dois anos e recuo da desalavancagem de 4,1 vezes, no quarto trimestre de 2022, para 2,71 vezes, no terceiro trimestre deste ano.

Mesmo assim, a empresa que teve receita líquida de R$ 3,7 bilhões no ano passado, com quase 400 mil alunos, não tem visto reação por parte dos investidores. Seus papéis perderam 1,57% de valor em novembro, 35,97% no ano e 37,41% em 24 meses. Seu valor de mercado atual, de R$ 1 bilhão, é de cerca de um terço de seu patrimônio líquido.

Com trajetória na indústria do aço, depois de trabalhar por 20 anos na Arcelor Mittal, Paula chegou à Ânima após passar pelo conselho consultivo da mineira Una, a primeira marca adquirida pelo Ânima. No início deste ano, passou ao comitê de auditoria e risco do grupo, até ser anunciada presidente executiva, em junho. Os primeiros meses de sua gestão foram dedicados a visitar unidades e a ouvir conselheiros, acionistas, corpo docente e alunos.

Além de uma reestruturação interna recente, Paula detalhou aos analistas as grandes vias de crescimento. Em linhas gerais, elas incluem a expansão num mercado ampliado, de R$ 100 bilhões. A Ânima pretende ir da educação superior, uma área que movimenta R$ 50 bilhões ao ano, para uma que envolve educação continuada, executiva e B2B. Em todas as frentes de negócios, incluindo a Inspirali, a rentável vertical de medicina.