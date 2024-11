Tecnisa propõe aumento de capital de até R$ 25 milhões com venda de novas ações a R$ 1,48 cada

O conselho de administração da Tecnisa vai propor aos acionistas um aumento de capital de no mínimo R$ 13,3 milhões e no máximo R$ 25,0 milhões. A injeção recursos se dará por meio da emissão de novas ações para subscrição privada - 9 milhões de papéis, no caso do valor mínimo, a 16,9 milhões, no caso do valor máximo.

Os acionistas decidirão sobre o aumento de capital em assembleia geral extraordinária convocada para 20 de dezembro. O preço proposto para a emissão das novas ações será de R$ 1,48. Ontem, os papéis fecharam em alta de 0,74%, a R$ 1,37 cada.