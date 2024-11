MPO: relatório Extemporâneo de receitas e despesas aponta para redução de R$ 1,7 bi do bloqueio

O governo federal enviou ao Congresso Nacional, na noite desta sexta-feira, 29, um Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas que aponta para uma redução do bloqueio total do orçamento no ano em R$ 1,7 bilhão em relação à avaliação do 5º bimestre. Com isso, o total do orçamento bloqueado passa de R$ 19,3 bilhões para R$ 17,6 bilhões, para cumprimento do limite de despesas primárias em 2024.

Na última sexta-feira, 22, o governo havia publicado o relatório do 5º bimestre com uma contenção adicional de R$ 6,0 bilhões, que elevou o congelamento total do orçamento no ano para R$ 19,3 bilhões, por causa da elevação das despesas na comparação ao bimestre anterior. O bloqueio do 5º bimestre agora foi reduzido para R$ 4,3 bilhões.