Governo publica decreto de programação orçamentária detalhando bloqueio de R$ 17,6 bi

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) neste sábado o decreto presidencial com a programação orçamentária após a publicação dos relatórios de avaliação de receitas e despesas e o detalhamento do bloqueio de R$ 17,6 bilhões por órgão.

Como o Estadão/Broadcast já mostrou, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, na noite da sexta-feira, 29, um Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas reduzindo de R$ 6 bilhões para R$ 4,3 bilhões o bloqueio orçamentário feito no 5º bimestre. Com isso, o total do orçamento bloqueado passou de R$ 19,3 bilhões para R$ 17,6 bilhões, para cumprimento do limite de despesas primárias em 2024.