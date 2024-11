Preço do dólar: quanto a moeda variou na semana e qual o valor agora?

Preço do dólar: veja preço do dólar hoje, sexta-feira, 29 de novembro (29/11/24) / Crédito: Sergei Starostin/Pexels

Na manhã desta sexta-feira, 29, o dólar registrou nova máxima em seu valor, atingindo R$ 6,11. O resultado da moeda norte-americana em comparação ao real é atribuído à reação do mercado financeiro ao pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre as medidas divulgadas pelo ministro, está a mudança no imposto de renda, com isenção aos contribuintes que apresentam salário de até R$ 5 mil/mês. Caso seja aprovada, a mudança entraria em vigor em 2026; o limite atual para isenção de R$ 2.824

Preço do dólar: qual o valor hoje? O último valor do dólar hoje, 29, às 17h45min (horário de Brasília), foi de R$ 6,0058. Até o horário estipulado, a máxima foi R$ 6,1143 e a mínima, R$ 5,9569, segundo o portal Investing.com. A moeda norte-americana abriu com R$ 6,0037.

Preço do dólar: variação na semana Confira a variação do dólar durante a semana, incluindo os valores desta sexta-feira, 29. Segunda-feira (25/11): R$ 5,806

R$ 5,806 Terça-feira (26/11): R$ 5,808

R$ 5,808 Quarta-feira (27/11): R$ 5,912

R$ 5,912 Quinta-feira (28/11): R$ 5,989

R$ 5,989 Sexta-feira (29/11): R$ 6,0058 (até 17h45min) Haddad: combinação de faixa de isenção e desconto no IR permitem chegar ao impacto de R$ 35 bi | VEJA Preço do dólar: o que motiva alta? De acordo com economistas consultados pela Agência Brasil, a incerteza do cenário internacional, marcada pelo futuro governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, pode ser um dos fatores que motivam o aumento da moeda norte-americana. Trump já indicou o seu interesse em taxar concorrentes comerciais no país.

Outro fator indicado foram os anúncios de corte de gastos e de reforma tributária sobre o Imposto de Renda (IR), anunciados pelo governo federal. “O mercado esperava um pacote de cortes e o que veio foi um pacote de contenção do crescimento dos gastos”, explica o diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI) e professor de economia licenciado da Universidade de Brasília (UnB), André Roncaglia.