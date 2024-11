Na máxima, Ibovespa toca 125 mil pontos com NY e sinal de compromisso fiscal do Congresso

O Ibovespa mudou de direção e renovou máxima no começo da tarde desta sexta-feira, 29, testando os 125 mil pontos, coincidindo com a melhora das bolsas norte-americanas e em meio a sinais de compromisso fiscal do Congresso.

Primeiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse, no X, que "toda medida de corte de gastos contará com esforço, celeridade e boa vontade" da Casa. Já, em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi na mesma direção. "É importante que Congresso apoie medidas de corte de gastos ainda que não sejam simpáticas."