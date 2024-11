Japão: dados indicam melhora na economia, reforçando argumento para o aumento de juros pelo BoJ

Um aumento nos preços ao consumidor em Tóquio, nas vendas no varejo e na produção industrial sinalizam uma melhora econômica antes da reunião do Banco do Japão (BoJ), que será acompanhada de perto em dezembro.

A inflação ao consumidor, excluindo alimentos frescos, na área metropolitana de Tóquio acelerou pela primeira vez em três meses em novembro, de acordo com um comunicado do governo divulgado nesta sexta, 29. Ela aumentou 2,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior, acima do ganho de 1,8% registrado em outubro.