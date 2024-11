Governo não tem nenhuma intenção de alterar a Lei das Estatais, diz Esther Dweck

A ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, descartou nesta sexta, 29, que haja qualquer intenção do governo de alterar a Lei das Estatais. A fala dela, que se deu durante almoço de fim de ano da Febraban, teria sido, segundo a própria, um pedido do presidente Lula para acalmar os presentes quanto a isso.

Os rumores de que o governo estaria pensando em alterar a Lei da Estatais, de acordo com Esther Dweck, surgiram a partir de uma reunião do presidente Lula com os ministérios revisores das empresas estatais.