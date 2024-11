BNDES assina financiamento de R$ 10,65 bilhões para obras de infraestrutura em São Paulo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta sexta-feira, 29, o financiamento para projetos de infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. No evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explicou os principais aspectos das quatro obras contempladas.

Serão destinados R$ 10,65 milhões para a Linha 2 do metrô, trecho norte do Rodoanel, trem intercidades entre São Paulo e Campinas e ônibus elétricos. As obras estruturantes integram o Novo PAC.