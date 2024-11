Quanto será o salário mínimo em 2025? Entenda mudança do governo

Com as atuais mudanças propostas pelo governo, o reajuste do salário mínimo terá um aumento real, mas limitado a 2,5% ao ano Crédito: © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quarta, 27, que o Governo Federal irá propor novas regras para alterar o salário mínimo. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o salário continuará subindo acima da inflação. Isso de "forma sustentável e dentro da nova regra fiscal". A política estudada pelo governo pode fazer com que em 2025 o piso sofra uma redução de R$ 6 em relação ao que seria estabelecido com a atual regra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula", disse Haddad.

Qual o valor do salário mínimo em 2025? A Política de Valorização do Salário Mínimo adotada pelo governo Lula utiliza o valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro mais a variação do crescimento econômico de dois anos antes. O plano é limitar esse ganho real ao mesmo patamar do limite de alta de gastos imposto pelo arcabouço fiscal, que é de 2,5%. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.412 e, com as mudanças sendo aprovadas, o salário mínimo subiria para R$ 1.515 em 2025. "Com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal", afirmou o ministro.

Haddad promete "maior reforma da renda" com ampliação da isenção do IR para R$ 5 mil; ENTENDA Calculo da regra atual De forma objetiva, o aumento salarial é determinado com base em dois índices: A inflação calculada pelo INPC nos últimos 12 meses até novembro, estimada em 4,66%;

O indicador de expansão real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois últimos anos. O crescimento econômico em 2023, de 2,9%, é válido para 2025. Com as atuais mudanças propostas pelo governo, o reajuste do salário mínimo terá um aumento real, mas limitado a 2,5% ao ano. Haveria então uma redução de R$ 6 em relação ao que seria estabelecido com a atual regra, portanto:

Valor atual: R$ 1.412

Valor sem a mudança: R$ 1.521



Valor com a mudança: R$ 1.515 Os maiores e os menores salários mínimos no mundo; SAIBA quais são os países Impactos em contas públicas A alteração é um dos pontos debatidos no pacote de gastos do governo, que visa frear o crescimento das despesas obrigatórias do Poder Executivo. O salário mínimo, além de ser uma referência para o trabalho no setor privado, é a base para uma grande parte das despesas obrigatórias, incluindo aposentadorias e benefícios.