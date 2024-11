Pronunciamento foi oportuno porque preparou reunião e objetivo é esclarecer, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 28, que fez o pronunciamento em rede de rádio e TV para anunciar as medidas fiscais a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e rebateu as críticas de que teria usado mais tempo na declaração para falar da reforma do imposto de renda, e não das iniciativas de contenção de gastos. "Se fizer minutagem, vai ver que na parte final menciono a questão da renda, foram 30 segundos. É o primeiro pronunciamento que faço e foi a pedido de Lula. Jamais teria iniciativa de fazer isso porque não é protocolar fazer sem que presidente peça", comentou Haddad, ao ser questionado se havia alguma pretensão política no pano de fundo do pronunciamento.

Para o ministro, o pronunciamento foi "oportuno" porque preparou as divulgações de hoje, tendo sido requisitado por Lula por envolver temas complexos.