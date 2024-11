Pé-de-Meia passa a integrar orçamento da Educação a partir de 2026, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o atual governo está pagando a conta deixada por uma alteração no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ele enfatizou, porém, que a intenção do governo é usar parte dos recursos do Fundeb para favorecer os estudantes.

Uma segunda questão importante, de acordo com ele, é o Programa Pé-de-Meia, que, a partir de 2026, passará a integrar o orçamento da Educação.