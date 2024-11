Padilha diz que PT está absolutamente comprometido com pacote de corte de gastos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 28, que os parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) no Congresso estão "absolutamente comprometidos" com as medidas de contenção de gastos apresentadas pelo governo.

Ele também reforçou, em coletiva mais cedo, que há compromisso para votação do pacote ainda neste ano, e falou do apoio de outras bancadas. "Raríssimas vezes eu senti um grau de compromisso tão grande, uma disposição tão grande na aprovação dessas medidas. Eu senti isso tanto na conversa de ontem com a Câmara quanto na conversa com o Senado hoje", disse ele nesta quinta, sobre a reunião com lideranças.