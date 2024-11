Moedas Globais: dólar opera sem sinal único, com avanço sobre euro e recuo ante peso mexicano

O dólar operou sem sinal único nesta quinta-feira, 28, avançando ante o iene após uma forte sequência da moeda japonesa, e com uma leve apreciação ante o euro. Por outro lado, a libra subiu na comparação com a divisa americana, assim como o peso mexicano, que foi impulsionado por uma conversa entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a líder mexicana, Claudia Sheinbaum. Os movimentos ocorreram em dia de liquidez limitada pelo feriado de Ação de Graças americano. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em queda de 0,03%, a 106,048 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar subia 151,51 ienes, o euro caía a US$ 1,0557 e a libra avançava a US$ 1,2689.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A recente valorização do dólar é atribuída a um dinamismo econômico dos EUA em comparação com os seus pares, particularmente face a uma zona euro enfraquecida, à eleição de Donald Trump, cujas políticas anunciadas durante a campanha provam - pelo menos no curto prazo - apreciar para o dólar. Neste contexto, o Caixabank revisou sua previsão euro/dólar para 1,05 no final do ano, e uma subsequente depreciação gradual em direção à paridade no quarto trimestre de 2025, embora os riscos para esta previsão permaneçam elevados.