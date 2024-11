Lupi: Pacote de corte de gastos reforça nosso trabalho na Previdência

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou nesta quinta-feira, 28, que o pacote para redução de gastos públicos apresentado pela equipe econômica "reforça" o trabalho do Ministério da Previdência na revisão de benefícios do INSS, com a perspectiva de evitar irregularidades na concessão de aposentadorias e outros pagamentos mensais.

"O ministro Haddad anunciou um reforço na fiscalização (sobre a concessão de benefícios do INSS). Daremos direito para quem tem direito (benefício do INSS)", declarou, em conversa com jornalistas da sede do Ministério.