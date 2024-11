Haddad, sobre participação de Galípolo nas reuniões: 'BC é autônomo, não posso falar pelo BC'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou nesta quinta-feira, 28, comentar sobre a participação do diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nas reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar do pacote de redução de despesas. "O BC é autônomo, não posso falar pelo BC", disse, acrescentando que, na realidade, o chefe do Executivo quis ouvir todos os lados possíveis para tomar sua decisão final sobre as medidas.

"Lula dialoga com todo mundo, não apenas com o mercado", disse o ministro, em relação à reação negativa dos ativos financeiros desde ontem quando se soube que, junto com o pacote de gastos, o governo também tinha a intenção de ampliar o número de contribuintes que não pagarão imposto de renda, com um limite de receitas de R$ 5 mil.