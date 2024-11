Equipe econômica pode voltar a Lula com mais medidas, se necessário, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, se for necessário, a equipe econômica poderá apresentar novas medidas de contenção de gastos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para "sintonizar aspirações". Ele reiterou, no entanto, que as propostas divulgadas terão contenção real de R$ 327 bilhões até 2030.

Ao comentar sobre as críticas do mercado de que houve uma "desidratação" no pacote, Haddad disse que é preciso sopesar os ganhos de médio prazo, que podem ser nulos, e os riscos de aprovação das medidas no Congresso Nacional.