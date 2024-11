Dólar à vista alcança máxima intradia histórica, a R$ 6,0005

O dólar alcançou na manhã desta quinta-feira, 28, máxima intradia a R$ 6,0005 (alta de 1,47%) no mercado à vista. É o maior valor histórico intradia, após o R$ 5,9718 registrado durante a sessão de 14 de maio de 2020.

O gerente da mesa de câmbio da corretora Correparti, Guilherme Esquelbek, atribui a maior demanda defensiva à reação negativa do mercado financeiro ao anúncio conjunto da ampliação da faixa de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil com as medidas de contenção de gastos no pacote do governo federal.