Consumo nos lares sobe 2,9% em outubro ante o mesmo mês de 2023, aponta Abras

O Consumo nos Lares Brasileiros cresceu 3,5% em outubro ante setembro. No ano, o indicador acumula alta de 2,67% de acordo com monitoramento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Já na comparação interanual (de outubro desse ano ante o mesmo período de 2023) a alta é de 2,9%.

O aumento da empregabilidade ao longo do ano e os volumes de recursos injetados na economia também contribuíram para sustentar o consumo nos lares, afirmou Milan.

Cesta AbrasMercado

Em outubro, os preços da cesta AbrasMercado subiram 2,44% ante setembro. A variação do indicador é a maior para o mês de outubro desde 2020 (3,56%) e a mais elevada dos últimos 30 meses. Ela é superior à alta vista em abril de 2022, de 3,4%, com a disparada do preços internacionais com o conflito da Ucrânia e da Rússia.