Consumo deve subir 12% no período de festas natalinas, projeta Abras

Os supermercadistas projetam alta de 12% no consumo no período de festas, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Neste ano, segundo o vice-presidente institucional da associação, Márcio Milan, a disparada do dólar e os fatores climáticos, que impactam os preços dos alimentos desde setembro, atingem a cesta de produtos natalinos, que estão 8% mais caros na comparação com o ano anterior. O preço médio da cesta com produtos típicos composta por dez produtos - aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender - foi calculado em R$ 345,83 nesta semana, R$ 24,70 a mais do que os R$ 321,13 de 2023.

Milan avalia que, caso a recente disparada do dólar, em razão dos anúncios da equipe econômica na noite da quarta-feira, se prolongue, é possível ver novas altas de preços. "Se a alta do dólar for contínua, afetará os preços dos alimentos. Uma alta pontual, não, pois os supermercados já realizaram as compras de abastecimento para o fim do ano", diz.