Consórcio Aeroportuário Regional Sul vence com deságio de 80% leilão de aeroporto em Jaguaruna

A disputa, que marca a primeira parceria público-privada (PPP) do Estado de Santa Catarina, contou com dois participantes.

O grupo ganhador, composto pela RDL Operações Aéreas e Planaterra, competiu com a Duane do Brasil. A adversária ofereceu um deságio de 8,35%. Como a diferença entre as propostas foi maior do que 20%, o certame não foi a viva-voz.