Congresso 'terá seu tempo', a partir do próximo semestre, para analisar propostas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 28, que o Congresso Nacional "terá seu tempo", a partir do próximo semestre, para analisar propostas que serão encaminhadas pelo Executivo para a redução de gastos e mudanças na renda, anunciada na quarta-feira em cadeia de rádio e TV. Ele reforçou que, assim como ocorreu com a reforma tributária do consumo, a da renda, também tem o pressuposto de neutralidade fiscal. "A reforma tributária não visa a aumentar arrecadação, mas, sim, à justiça e eficiência tributária", afirmou, acrescentando que qualquer aumento de faixa de Imposto de Renda (IR) virá acompanhado de fontes de compensação.

Mais uma vez, o ministro salientou que o Projeto de Lei da Reforma da Renda pressupõe neutralidade tributária e que houve o compromisso dos líderes do Congresso de respeitar essa neutralidade tributária. "Ou seja, não se trata de mexer com o nível da remuneração de impostos, trata-se de mostrar justiça", afirmou, acrescentando que os congressistas terão, sobretudo a partir do semestre que vem, o tempo necessário de avaliar as propostas do Executivo, já que há a expectativa de que as medidas da renda e consumo devem entrar em vigor no primeiro dia do mês de 2026.