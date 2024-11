Confiança de serviços recua 0,3 ponto em novembro ante outubro, mostra FGV

"O resultado de novembro da confiança de serviços é consequência de dois movimentos distintos. Por um lado, ocorreu piora disseminada das expectativas futuras entre os segmentos do setor, por outro lado a percepção sobre a situação atual melhora pelo segundo mês consecutivo, sinalizando que o setor se mantém com a demanda relativamente aquecida", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

"O resultado de relativa estabilidade de novembro sugere um momento de desaceleração no setor de Serviços, puxado principalmente pela piora nas expectativas. Desde setembro de 2022, o IE-S se mantém abaixo do nível do ISA-S mostrando que a estabilidade da confiança é sustentada pelos resultados positivos no presente", apontou a FGV.

A coleta de dados para a edição de novembro da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.410 empresas entre os dias 1º e 26 do mês.