BC: Crescimento de agro e extrativa teve 'spillover' de +0,2pp para PIB de 2023

O crescimento da agropecuária e da indústria extrativa gerou um "transbordamento" positivo de 0,2 ponto porcentual para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, segundo estudo do Banco Central publicado no Boletim Regional. Diretamente, esses setores contribuíram com 1,5 ponto porcentual dos 2,9% de crescimento da economia no ano passado.

"Além do seu impacto direto, o crescimento da produção de básicos afeta indiretamente as demais atividades, seja metodologicamente - pelo cálculo de margens em comércio, transporte e impostos -, seja através de efeito renda - que gera maior demanda por bens e serviços finais -, seja por efeitos ao longo da cadeia de produção, com maior demanda por insumos ou maior disponibilidade de produtos e posterior industrialização", diz o relatório.