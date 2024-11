TCU vota por dar ciência à Petrobras sobre erros na venda da empresa Pesa

O Tribunal de Contas da União (TCU) votou nesta quarta-feira, 27, uma representação sobre a venda da participação da Petrobras na chamada Petrobras Argentina (Pesa). Os ministros votaram por dar ciência à companhia brasileira sobre "erros procedimentais" verificados no curso do processo de desinvestimento da Pesa.

O Tribunal cita a necessidade de aprendizado com os "erros e riscos" passados. Também é mencionada a necessidade de avaliação interna "com o objetivo de estabelecer propostas de medidas de aprimoramento da governança e compliance, em especial, mas não somente, na persecução do melhor desempenho dos processos analíticos e decisórios de investimentos e desinvestimentos da Estatal", disse a Corte.