TCU: MME tem 180 dias para montar cronograma de revisão de subsídios na conta de luz

Em recomendação, a Corte de Contas pede ao MME articulação com as demais pastas ministeriais para revisar a estratégia de financiamento da transição energética brasileira "com vistas a mitigar o subaproveitamento da renda petrolífera para financiamento da transição energética, o desbalanceamento dos investimentos públicos entre energias fósseis e renováveis e as distorções na matriz de subsídios energéticos", cita o acórdão.