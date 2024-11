Taxas de juros disparam com temor sobre efeito fiscal e inflacionário da proposta de IR

A taxa do DI para janeiro de 2026 encerrou em 13,50%, de 13,28% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 saltou de 13,32% para 13,62%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 13,45% (de 13,07%) e a do DI para janeiro de 2031 subiu de 12,92% para 13,29%.

As taxa seguem rodando nos maiores níveis desde o fim de 2022. Começaram o dia perto da estabilidade e ganharam ritmo de alta ao longo da manhã, acompanhando a pressão do dólar e com o desconforto pela falta de sinalização sobre o anúncio do pacote. O avanço se dava na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries, por sua vez influenciados por dados econômicos nos EUA divulgados pela manhã.

No meio da tarde, o mercado azedou de vez com informações ainda extraoficiais de que o governo pretende soltar junto com o anúncio do pacote também a medida sobre o IR. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará pronunciamento hoje às 20h30 e, segundo apurou o Broadcast, deve anunciar a isenção de do IR para quem ganha até R$ 5 mil e comunicar ponto a ponto quais são as medidas de ajuste fiscal.

Promessa de campanha de Lula, a proposta para o IR não é nova, mas caiu mal pelo timing e pelos impactos que pode ter para o cenários fiscal e inflacionário. "Além de ser medida que vai na contramão do ajuste fiscal, ainda é expansionista do ponto de vista do consumo. Como a propensão marginal a consumir é maior quanto menor a renda, haverá efeito de aumento do consumo ainda que haja compensação via aumento da tributação da alta renda e/ou dividendos", afirma Carlos Kawall, sócio-fundador da Oriz Partners.