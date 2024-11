Susep aprova minuta das normas para lançamento do seguro de vida universal

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) aprovou nesta quarta-feira, 27, a minuta das normas para o lançamento do chamado seguro de vida universal. Agora, a norma será colocada em consulta pública, depois da qual as contribuições do mercado serão analisadas pela autarquia antes da publicação da regra definitiva. "Nós votamos hoje a minuta da norma do seguro de vida universal", disse o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, durante o Fórum da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). "Creio que ano que vem, essa (publicação da norma) é uma das tarefas prioritárias que nós da Susep teremos."

O seguro de vida universal mistura apólices de vida e características típicas da previdência privada. Nele, o cliente pode resgatar os recursos que pagou à seguradora a qualquer momento, caso haja necessidade. Comum fora do País, o produto é uma aposta do mercado para aumentar a participação do seguro de vida nas diferentes faixas da população.