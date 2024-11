Petróleo fecha em baixa, com redução das tensões no Oriente Médio e de olho em reunião da Opep+

Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve baixa nesta quarta-feira, 27, com as perspectivas de redução das tensões no Oriente Médio reduzindo os prêmios pelo risco geopolítico dos preços. Por outro lado, o movimento ocorreu com o dólar desvalorizado ante pares, o que torna a commodity mais atrativa para detentores de outras moedas. Além disso, investidores observaram as perspectivas para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) no próximo domingo, 1, e a divulgação de dados nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fecha em queda de 0,07% (US$ 0,05), a US$ 68,72 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fevereiro fecha em queda de 0,03% (US$ 0,02), a US$ 72,30 o barril.