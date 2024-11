Marinho: Anúncio de medidas tratará supersalários, imposto para super ricos; vem tudo aí

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 27, que o anúncio de medidas do governo vai incluir a taxação de super ricos, o projeto sobre supersalários e a ampliação da isenção do imposto de renda. "Tudo. Supersalários, imposto para super ricos, vem tudo aí, pacote completo", afirmou em coletiva sobre os dados do Caged. A declaração ocorreu no fim da entrevista, após o ministro ser questionado se o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de hoje, e a coletiva de amanhã também tratariam da isenção do imposto de renda, além das medidas sobre gastos.

O Broadcast mostrou mais cedo que a fala de Haddad que será veiculado em rede nacional de TV pelo governo às 20h30 desta quarta-feira inclui o anúncio da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A medida é uma promessa de campanha reiterada diversas vezes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.