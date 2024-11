Ibovespa termina na mínima do dia, a 127,6 mil, com maior perda desde junho

O Ibovespa acentuou perdas ao longo da tarde, com a piora observada nas ações de grandes bancos (Itaú PN -2,45%, Bradesco ON -3,24%, Santander Unit -3,35%, BB ON -1,75%), que no dia anterior haviam conferido equilíbrio ao índice, então em alta de 0,69% no fechamento. Da mesma forma, e com sinal trocado, Vale ON, o principal papel do Ibovespa, que ontem havia cedido 1,27%, hoje subiu 1,22%, em contraponto ao ajuste negativo no setor financeiro, o de maior ponderação no Ibovespa.

A tarde foi marcada também por pressão no câmbio, com dólar a R$ 5,9289 na máxima intradia, e acentuação de perdas nos índices de Nova York, embora menos do que o visto na B3: no fechamento, Dow Jones -0,31%, S&P 500 -0,38% e Nasdaq -0,60%. No fechamento de hoje, a R$ 5,9135, em alta de 1,81% na sessão, o dólar mostrava o maior nível nominal da história frente à moeda brasileira.