HP traz resultados mistos no 4º tri e projeções para 1º tri de 2025 não atingem estimativas

A HP divulgou resultados mistos em balanço do quarto trimestre de 2024, relatando queda no lucro, a US$ 906 milhões, ou US$ 0,93 por ação, nos três meses encerrados em outubro, em comparação com US$ 974 milhões, ou US$ 0,97 por ação, registrado um ano antes. Os lucros ajustados também foram de US$ 0,93, em linha com as expectativas de analistas da FactSet.

A receita da fabricante de computadores e impressoras registrou aumento de 1,7%, a US$ 14,06 bilhões, superando os US$ 13,99 bilhões esperados pelos analistas. As vendas de sistemas pessoais aumentaram 2%, para US$ 9,6 bilhões, enquanto a receita de produtos de impressão aumentou 1%, batendo US$ 4,45 bilhões.