Haddad: Salário mínimo seguirá subindo acima da inflação e dentro do arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quarta, 27, que o governo irá propor novas regras para a correção do salário mínimo. Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o ministro não deu detalhes, mas afirmou que o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de "forma sustentável e dentro da nova regra fiscal".

"Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal", disse Haddad.