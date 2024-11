Haddad: Reforma do IR não terá impacto fiscal; quem ganha mais de R$ 50 mil pagará pouco mais

"Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras: proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história", disse o ministro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou em pronunciamento em cadeia de rádio e TV que o governo irá propor que a população que ganha até R$ 5 mil por mês seja isenta do imposto de renda, "honrando os compromissos assumidos" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para compensar a medida, que, segundo Haddad, não trará impacto fiscal, quem tem renda superior a R$ 50 mil mensais "pagará um pouco mais", sem dar maiores detalhes. As duas iniciativas dependem da aprovação do Congresso Nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio no seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados", afirmou Haddad.