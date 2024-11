Haddad: Objetivo das propostas é garantir avanços econômicos e sociais duradouros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote de corte de gastos anunciado formalmente nesta quarta-feira, 27 visa "garantir avanços econômicos e sociais duradouros". Haddad fez um pronunciamento em rede nacional para falar sobre o conjunto de medidas, sem detalhá-las.

"Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente", disse o ministro. "Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta."