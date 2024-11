Com 200 alunos, colégio Ateneu Montese é adquirido pela Multiverso Educação

A rede cearense Multiverso Educação anunciou a aquisição do Colégio Ateneu Montese , localizado na Rua Dom Carloto, nº 701, em Fortaleza.

Com 43 anos de história, a escola será integrada à rede sob o nome Multiverso Montese , atendendo cerca de 200 estudantes, da educação infantil ao ensino médio.

Entre as melhorias planejadas estão a implantação do ensino integral, a ampliação das atividades esportivas e culturais, além de aulas de inglês.

Com a integração, a rede chega à sétima unidade em dois anos, somando 3.000 alunos e 400 colaboradores.

O diretor-presidente da Multiverso, Fernando Pontes, ressaltou que esta é a segunda aquisição da rede somente em novembro, após a incorporação do Espaço Ativo, no bairro Cocó.

“Juntos, vamos trabalhar para oferecer um ambiente de aprendizado que inspire nossos alunos a alcançarem seu pleno potencial, no lugar de rede de apoio que ocupamos”, pontuou.

“Com o Ateneu, a rede Multiverso reafirma seu compromisso com a educação de excelência, disseminando-a em mais bairros. Agora, além do Montese, estamos no Cocó, Presidente Kennedy, Messejana, Damas, Panamericano e Passaré”, acrescentou.



Educação e inclusão Social

