Ceará tem 3º maior saldo de empregos formais do Nordeste, aponta Caged

Maior destaque foi a indústria, que teve saldo de 1.453 novos empregos formais Crédito: Aurelio Alves

O Ceará registrou o terceiro melhor saldo de empregos formais (com carteira assinada) do Nordeste, em outubro deste ano, com 3.187 postos de trabalho criados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27. Ao todo, foram 53.756 admissões ante 50.569 desligamentos no período. O maior destaque foi a indústria, que teve saldo de 1.453 novos empregos formais (no ano, o saldo positivo acumulado é de 15.431 novas vagas), seguido pelo comércio, que gerou um pouco menos, 1.422 novos postos de trabalho.

Serviços e agronegócio também tiveram saldos positivos, de 1.002 e 349 vagas criadas em outubro, respectivamente.