Cade homologa despacho e Eldorado terá 5 dias para se manifestar em recurso da Paper Excellence

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) homologou nesta quarta-feira, 27, despacho no qual o conselheiro Victor Fernandes dá prazo de cinco dias para a Eldorado Celulose se manifestar em recurso apresentado ao órgão pela Paper Excellence.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a empresa recorreu da decisão da Superintendência-Geral do Cade que a proibiu de exercer seus direitos políticos na Eldorado em medida preventiva. O prazo de cinco dias passará a contar da publicação do despacho de Fernandes no Diário Oficial da União (DOU).