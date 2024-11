Bolsas de NY fecham em queda antes de feriado, com techs pressionadas por correção da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 27, em meio à onda de vendas de ações de tecnologia. O movimento se sobrepôs a indicadores que corroboram apostas em cortes de juros do Federal Reserve (Fed), na véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que fechará os mercados locais.

Entre os vários dados divulgados hoje, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA avançou em ritmo consistente com as expectativas do mercado, o que ajudou a elevar a precificação por mais relaxamento monetário. Pelo monitoramento do CME Group, a curva futura agora aponta cerca de 70% de chance de o Fed baixar juros em 25 pontos-base no mês que vem.

Assim, o Jefferies vê um cenário construtivo para os negócios e projeta o S&P 500 em 6,5 mil pontos no final do ano que vem, mas espera uma maior volatilidade. "Um ambiente de economia favorável e cortes nos juros do banco central provavelmente apoiarão ativos de risco", afirma.